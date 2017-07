David Ferrer viert voor derde keer op Zweedse gravel

XC

23/07/17 - 15u45 Bron: Belga

© reuters.

De Spanjaard David Ferrer (ATP 46) heeft voor de derde keer in zijn carrière het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad gewonnen. In de finale versloeg het achtste reekshoofd de Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 89) met 6-4 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 26 minuten.