Kiki Bertens steekt titel op zak in Gstaad

23/07/17 - 14u09 Bron: Belga

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 35) heeft het WTA-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale versloeg tweede reekshoofd Bertens de als derde geplaatste Estse Anett Kontaveit (WTA 32). Het werd 6-4, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 52 minuten.

Voor de 25-jarige Bertens is het de vierde WTA-titel uit haar carrière, de tweede in 2017 na winst op het gravel in Nürnberg eind mei, waar ze uittredend kampioene was. Vorig jaar haalde Bertens ook de finale in Gstaad. Die verloor ze toen in drie sets van de Zwitserse Viktorija Golubic.



Anett Kontaveit blijft voorlopig steken op een titel. Vorige maand was de Estse de beste op het gras in Rosmalen.



Kiki Bertens maakt overigens ook nog kans op de eindzege in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson neemt ze het later op de dag in de eindstrijd op tegen de Servische Nina Stojanovic en Viktorija Golubic. Die laatste werd als titelhouder in het enkel al in de eerste ronde gewipt.