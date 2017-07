Door: redactie

Kim Clijsters is vandaag opgenomen in de Tennis Hall of Fame, een prestigieuze erkenning in de tenniswereld. Clijsters is na Justine Henin de tweede Belgische die wordt opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Ze reisde samen met haar familie af naar Newport in de Verenigde Staten om de ceremonie bij te wonen.