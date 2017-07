Topreekshoofd Goffin treft Youzhny of Albot in tweede ronde Gstaad

YP

22/07/17 - 20u06 Bron: Belga

© afp.

David Goffin (ATP 14) neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro) op tegen de Rus Mikhail Youzhny (ATP 76) of de Roemeen Radu Albot (ATP 138). Goffin is als eerste reekshoofd vrijgesteld van de eerste ronde in Zwitserland.