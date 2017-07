Roemeense Begu en Duitse Görges spelen de finale in Boekarest

XC

22/07/17 - 19u28 Bron: Belga

Irina-Camelia Begu. © getty.

De Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 58) en de Duitse Julia Görges (WTA 45) spelen morgen de finale van het WTA-toernooi van Boekarest (gravel/250.00 dollar).

De 26-jarige Begu, het zevende reekshoofd in eigen land, verraste vandaag in de halve eindstrijd de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 34), het tweede reekshoofd, in twee sets (7-5 en 7-5).



In haar zevende finale op het WTA-circuit neemt Begu het voor haar vierde titel op tegen de 28-jarige Julia Görges. Het derde reekshoofd rekende in de halve finale in drie sets (3-6, 6-2 en 6-4) af met een andere thuisspeelster, Ana Bogdan (WTA 108).



Voor Görges is het de achtste finale op het WTA-circuit. Ze strijdt morgen voor haar derde titel.