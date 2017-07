Nick Kyrgios verdedigt zijn titel in Atlanta niet

XC

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 20) ziet af van zijn deelname aan het ATP-toernooi in Atlanta, dat maandag start en waar hij titelverdediger is. Kyrgios sukkelt nog steeds met de heupblessure, die hem tot opgave dwong op Wimbledon.

"De beslissing om mijn titel niet te verdedigen was erg moeilijk en deed me erg pijn", liet Kyrgios optekenen. "We hoopten tot op het laatste moment dat de heup beter zou aanvoelen, maar dat is jammer genoeg nog niet het geval."



De 22-jarige Kyrgios sukkelt al een tijdje met zijn heupblessure. Na zijn forfait voor het ATP-toernooi van Rome ging de Australiër op Roland-Garros in de tweede ronde onderuit. Zowel op Queen's als op Wimbledon gaf hij op in de eerste ronde.