Ysaline Bonaventure plaatst zich voor finale in Astana

Door: redactie

22/07/17 - 10u12

© belga.

Ysaline Bonaventure (WTA 396) heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van het ITF-toernooi in de Kazachse hoofdstad Astana (hard/100.000 dollar).

De 22-jarige Bonaventure klopte in de halve finales de Russin Natela Dzalamidze (WTA 551) in twee sets: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en drie minuten.



In de finale treft de Belgische de winnares van het duel tussen de Chinese Shuai Zhang (WTA 28) en de Duitse Vivian Heisen (WTA 458).



Bonaventure speelt later in Astana nog de finale van het dubbelspel. Daarin neemt ze het aan de zijde van de Britse Naomi Broady op tegen het Russisch duo Natela Dzalamidze en Veronika Kudermetova (tweede reekshoofd).