Goffin overleeft kwartfinales niet in Umag

21/07/17 - 19u23 Bron: Belga

David Goffin (ATP 14) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het ATP-toernooi van het Kroatische Umag (gravel/482.060 euro). Goffin ging na één uur en 34 minuten in twee sets (7-5 en 6-3) onderuit tegen thuisspeler Ivan Dodig (ATP 412), die in eigen land kon rekenen op een wildcard.

De 26-jarige Luikenaar, het topreekshoofd in Umag, had in de eerste ronde ook al drie sets (3-6, 7-6 (8/6) en 6-2) nodig tegen de Hongaar Attila Balazs (ATP 174).



In de halve finale wacht voor Dodig de winnaar van het duel tussen de Rus Andrey Rublev (ATP 74) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27), het derde reekshoofd in Umag.



Voor Goffin was het zijn eerste toernooi sinds hij op 2 juni in zijn wedstrijd van de derde ronde op Roland-Garros tegen de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 56) een enkelblessure opliep na een tuimelperte. Daardoor miste hij onder meer Wimbledon.