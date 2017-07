Zanevska staat in halve finales dubbelspel in Boekarest

XC

Maryna Zanevska heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Roemeense Boekarest (gravel/250.000 dollar).

Aan de zijde van de Poolse Katarzyna Piter versloeg Zanevska in de tweede ronde de Roemenen Jaqueline Cristian en Cristina Dinu. Het werd 6-2 en 7-6 (7/3) na 1 uur en 27 minuten.



In de halve finales wacht met Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru, het eerste reekshoofd, opnieuw een Roemeens duo.



Met Elise Mertens, die een koppel vormt met de Nederlandse Demi Schuurs, treedt later op de dag nog een tweede Belgische aan in het dubbeltoernooi. Het duo, tweede reekshoofd, speelt om een finaleplaats tegen de Argentijnen Catalina Pella en Nadia Podoroska.



In het enkelspel sneuvelde Maryna Zanevska (WTA 127) in de eerste ronde, Elise Mertens (WTA 55) in de tweede.