Juan Carlos Ferrero gaat toptalent Zverev trainen

21/07/17 - 11u18

Juan Carlos Ferrero. © afp.

De Spanjaard Juan Carlos Ferrero wordt toegevoegd aan het trainersteam van het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 11). Dat schrijven verschillende Spaanse media vandaag.

De samenwerking tussen de voormalige nummer één en de twintigjarige Zverev begint met de voorbereiding op het ATP-tennistoernooi van Washington (31/07 - 06/08) en loopt voorlopig tot en met het US Open (28/08 - 10/09).



In 2003 boekte de intussen 37-jarige Ferrero met de eindzege op Roland Garros de grootste overwinning uit zijn tenniscarrière. Datzelfde jaar bereikte de Spanjaard de finale van het US Open, waarna hij acht weken de ATP-ranglijst aanvoerde.



Zverev geldt al jaren als een aanstormend talent. In 2017 won de jongere broer van Mischa in Rome zijn eerste Masters 1.000 toernooi en bereikte hij met de vierde ronde op Wimbledon zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.