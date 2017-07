Bonaventure gaat voorbij tweede reekshoofd Broady naar halve finales in Astana

Door: redactie

21/07/17 - 09u30

Ysaline Bonaventure. © ap.

Ysaline Bonaventure (WTA 396) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van het ITF-toernooi in de Kazachse hoofdstad Astana (hard/100.000 dollar).

In haar kwartfinale versloeg de 22-jarige Bonaventure het Britse tweede reekshoofd Naomi Broady (WTA 110), tevens haar dubbelpartner. Het werd 6-4 en 6-3 na 1 uur en 9 minuten wedstrijd.



Om door te stoten naar de finale, moet Bonaventure voorbij de Russin Natela Dzalamidze (WTA 551). Die schakelde haar landgenote en derde reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 174) uit met 6-3 en 6-3.



In het dubbeltoernooi nemen Bonaventure en Broady het in de halve finales op tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Russin Alla Kudryavtseva. Die vormen het eerste reekshoofd.