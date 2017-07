Geen kwartfinale voor Elise Mertens in Boekarest

Bewerkt door: PL

20/07/17 - 15u57 Bron: Belga

© belga.

Elise Mertens (WTA 55) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale op het WTA-graveltoernooi in het Roemeense Boekarest (250.000 dollar).

Mertens, het vijfde reekshoofd, verloor in de tweede ronde van de Française Pauline Parmentier (WTA 107). Het werd 3-6, 6-4, 6-4 na 2u23'. Het was het derde onderlinge duel tussen de 21-jarige Mertens en de tien jaar oudere Parmentier. Mertens had de twee vorige ontmoetingen gewonnen, begin mei op gravel in het Marokkaanse Rabat (4-6, 7-6, 6-2) en in 2015 op hardcourt in het Mexicaanse Victoria (6-3, 6-3).



Mertens is wel nog actief in het dubbelspel. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs neemt ze het in de kwartfinale op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic en de Roemeense Alexandra Cadantu.