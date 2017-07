Geen kwartfinale voor Elise Mertens in Boekarest, wel door in dubbelspel

Bewerkt door: PL

20/07/17 - 19u03 Bron: Belga

© belga.

Elise Mertens (WTA 55) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale op het WTA-graveltoernooi in het Roemeense Boekarest (250.000 dollar).

Mertens, het vijfde reekshoofd, verloor in de tweede ronde van de Française Pauline Parmentier (WTA 107). Het werd 3-6, 6-4, 6-4 na 2u23'. Het was het derde onderlinge duel tussen de 21-jarige Mertens en de tien jaar oudere Parmentier. Mertens had de twee vorige ontmoetingen gewonnen, begin mei op gravel in het Marokkaanse Rabat (4-6, 7-6, 6-2) en in 2015 op hardcourt in het Mexicaanse Victoria (6-3, 6-3).



In het dubbelspel kon onze landgenote zich wel plaatsen voor de halve finale. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs nam ze in de tweede ronde met 7-6 (7/0), 6-0 de maat van de Roemeense Alexandra Cadantu en de Montenegrijnse Danka Kovinic. Om een plaats in de finale staan Mertens en Schuurs, tweede reekshoofd op het gravel in de Roemeense hoofdstad, zaterdag tegenover Nadia Podoroska en Catalina Pella. Dat Argentijnse duo schakelde de Roemeense Irina Bara en de Kroatische Tereza Mrdeza met 6-3, 6-7 (4/7), 10-6 uit.