Winnende Goffin toont bij rentree dat hij nog niet op topniveau is (en grappige misser onderstreept dat ook)

19/07/17 - 22u30

video David Goffin (ATP 14) heeft bij zijn terugkeer meteen kunnen winnen. De 26-jarige Luikenaar versloeg de Hongaarse qualifier Attila Balazs (ATP 174) in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Kroatische Umag.

Goffin haalde het met de nodige moeite in drie sets (6-4, 6-7 en 6-2) en vooral een gemiste smash in het begin van de tweede set toonde dat onze landgenoot zijn topniveau toch nog niet te pakken heeft.



De Luikenaar had de eerste set met 6-4 gewonnen, maar in de tweede set kreeg hij wat meer weerwerk van Balazs. Bij 4-5 kreeg de Hongaar zelfs enkele setpunten, maar 'La Goff' bleef rustig en werke die allemaal weg. Het kwam tot een tiebreak en daarin kreeg Goffin matchpunten, maar het was Balazs die de set naar zijn hand zette.



Goffin moest meteen stevig aan de bak in zijn eerste duel sinds Roland Garros, maar onze landgenoot had in de derde set duidelijk nog wat brandstof in de tank zitten. Bij 3-2 ging hij door de opslag van zijn Hongaarse opponent en dat voordeel gaf hij niet meer uit handen. Het werd uiteindelijk 6-2 in de beslissende set.