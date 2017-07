Goffin hervat competitie in Umag tegen Hongaarse qualifier Balazs

Bewerkt door: PL

19/07/17

David Goffin (ATP 14) neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (gravel/482.060 euro) op tegen de Hongaarse qualifier Attila Balazs (ATP 174).

Balazs schakelde de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 79) uit met 6-3, 0-6, 7-5. Goffin hoefde in de openingsronde niet in actie te komen. Hij is het eerste reekshoofd op het Plava Laguna Croatia Open en kreeg een wildcard voor het toernooi. Het wordt het eerste duel tussen de 26-jarige Goffin en de 28-jarige Balazs. De winnaar van de partij, die vanavond wordt gespeeld, stoot door naar de kwartfinale.



Goffin viert in Umag zijn rentree na zijn opgave op Roland Garros. Op 2 juni liep de Luikenaar in zijn wedstrijd van de derde ronde tegen de Argentijn Horacio Zeballos een enkelblessure op na een tuimelperte. Belgiës beste tennisser miste daardoor onder meer Wimbledon.