Mertens heeft geen kind aan Nederlandse en plaatst zich voor tweede ronde in Boekarest

Elise Mertens (WTA 55) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Boekarest. Mertens nam in de eerste ronde na één uur en 22 minuten in twee sets (6-2 en 6-3) de maat van de Nederlandse Quirine Lemoine (WTA 148).

Het was de eerste ontmoeting tussen Mertens en Lemoine. Mertens neemt het in de tweede ronde op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 146) en de Française Pauline Parmentier (WTA 107).



Die andere Belgische speelster in het enkelspel, Maryna Zanevska (WTA 127), ging gisteren in haar eerste ronde in drie sets (6-3, 2-6 en 6-1) onderuit tegen de Argentijnse Nadia Podoroska.