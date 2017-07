Yannik Reuter strandt in eerste ronde Challenger Poznan, Bemelmans vlot naar tweede ronde in Challenger Scheveningen

Door: redactie

18/07/17 - 12u30 Bron: Belga

Yannik Reuter © photo news.

Yannik Reuter (ATP 280) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Poolse Poznan (gravel/64.000 euro).

In de openingsronde ging onze landgenoot in twee sets onderuit tegen de Pool Michal Dembek (ATP 977), die met een wildcard aan het toernooi mocht beginnen: 6-4 en 6-2 na 1 uur en 11 minuten.

Ruben Bemelmans (ATP 96) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Nederlandse Scheveningen (gravel/64.000 euro).



In de eerste ronde haalde Bemelmans het in twee sets van de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 156): 6-2 en 6-0 na amper vijftig minuten. In de tweede ronde wacht nu de winnaar van het duel tussen de Fransman Gleb Sakharov (ATP 191) en de Australiër Maverick Banes (ATP 375).