Zanevska in eerste ronde WTA-Boekarest gewipt door Argentijnse

17/07/17 - 17u55 Bron: Belga

Maryna Zanevska (WTA 127) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi in het Roemeense Boekarest. De Belgische van Oekraïense origine moest in de eerste ronde in drie sets het onderspit delven tegen de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 214).