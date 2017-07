Politie geeft beelden vrij: Venus Williams niét in fout bij dodelijk verkeersongeval

Bewerkt door: PL

video De Amerikaanse tennisster Venus Williams, die begin juni betrokken raakte bij een dodelijk verkeersongeval in de VS, handelde op het moment van de feiten "wettelijk". Dat melden Amerikaanse media op basis van de politie van Palm Beach Gardens, in de staat Florida. Dat is ook te zien op camerabeelden die vrijgegeven werden door de politie.