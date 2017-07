Ook Gaël Monfils bevestigt deelname aan European Open

Door: redactie

3/07/17 - 14u34

© getty.

De Fransman Gaël Monfils, het nummer 14 op de ATP-ranking, zal in oktober deelnemen aan de European Open. Dat heeft de organisatie van het enige ATP-tennistoernooi in België maandag bekendgemaakt.

Monfils, al goed voor zes ATP-titels in zijn carrière, schopte het de voorbije week tot in de finale van het ATP-grastoernooi van Eastbourne. Daarin verloor hij met 6-3 en 6-4 van de Serviër Novak Djokovic (ATP 4).



Eerder bevestigden David Goffin (ATP 13), Steve Darcis (ATP 61), de Spanjaard David Ferrer (ATP 39) en de Fransman Richard Gasquet (ATP 27) al hun deelname aan de European Open. Vorig jaar stak laatstgenoemde de toernooizege op zak in Antwerpen. Van 15 tot 22 oktober strijden Goffin en co. in de Lotto Arena om een totale prijzenpot van 589.185 euro.