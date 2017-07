David Goffin behoudt 13e plaats op ATP-ranking, Steve Darcis zakt naar 61

YP

3/07/17 - 06u48 Bron: Belga

David Goffin blijft de beste Belg. © afp.

David Goffin blijft dertiende op de zondagavond gepubliceerde ATP-ranglijst in het mannentennis. De Luikenaar herstelt nog steeds van een op Roland Garros opgelopen enkelblessure en gaf daardoor verstek voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen dat zondag op gang gefloten wordt op het heilige gras van Londen.

In de top twintig van de ranking vallen amper wijzigingen te bespeuren. De Brit Andy Murray begint Wimbledon als 's werelds nummer één, na hem volgen Rafael Nadal, Stan Wawrinka en Novak Djokovic. De Serviër pakte zaterdag nog de eindzege op het ATP-toernooi van Eastbourne en reist dus met vertrouwen af naar de All England Club. Verliezend finalist Gaël Monfils wipt van zestien naar veertien en zit nummer dertien Goffin op de hielen. Het verschil tussen beide tennissers bedraagt slechts 90 punten.



De Tsjech Tomas Berdych (15e) en de Fransman Lucas Pouille (16e) verliezen een plaatsje. De Japanner Yuichi Sugita, de winnaar van het ATP-grastoernooi van Antalya, ziet zijn eindzege in Turkije beloond worden met een sprong van 22 plaatsen. Hij is 44e.



Na Goffin staat er met Steve Darcis nog een tweede landgenoot in de top-100. 'Shark', die in de eerste ronde op Wimbledon de Litouwer Ricardas Berankis treft, verliest wel twee plaatsen en is 61e. Arthur De Greef zakt van 115 naar 116, Ruben Bemelmans (124e) en Kimmer Coppejans (178e) blijven status quo. Joris De Loore (199e, -2) staat nog net in de top-200.