Bemelmans treft de met de rug sukkelende Haas op Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 124) neemt het morgen in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Duitse veteraan Tommy Haas (ATP 255). De Limburger, 29 ondertussen, neemt voor de vijfde keer deel aan Wimbledon.

"Wimbledon is mijn favoriete toernooi", stak Bemelmans, die voor de vierde keer de kwalificaties succesvol doorliep, van wal. "Het is een magische plek voor mij. Ik voel me altijd zelfzeker op gras. Ik hou van die ondergrond. Ik weet dat ik erop kan presteren en het past perfect bij mijn agressieve spel."



Bemelmans neemt het voor de eerste keer in zijn carrière op tegen Tommy Haas. De 39-jarige Haas, ooit nummer twee van de wereld en halvefinalist in Londen in 2009, kreeg een wildcard van de organisatie en neemt zo voor de zestiende (!) keer deel. "Haas is een ongelooflijke speler", aldus Bemelmans. "Hij mag dan al 39 zijn, hij speelt nog altijd zeer goed. Ik mag hem niet de kans geven zijn tennis te spelen. Anders zie ik elke hoek van de court van dichtbij."



Haas klopte recent op het ATP-toernooi van Stuttgart Roger Federer (ATP 5) nog, maar is ook op zijn hoede voor Bemelmans. "Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld, maar hij zit al jaren in het circuit", liet Haas optekenen. "Bovendien speelt hij sterk op gras. Ik zal goed moeten serveren. En dat wordt juist een probleem, want ik heb opnieuw pijn aan mijn rug. Maar Wimbledon ligt me nauw aan het hart. Ik hoop klaar te zijn."