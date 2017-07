Simon Goffin, broer van, denkt dat enkelblessure van David snel tot het verleden behoort

SW

David Goffin moest met een enkelblessure een kruis maken over Wimbledon, maar zijn broer Simon is wel aanwezig in Londen. Hij traint de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 17), die het in de eerste ronde opneemt tegen de Australische kwalificatiespeelster Arina Rodionova (WTA 166).