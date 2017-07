Kerber blijft op 1 op nieuwe WTA-ranking, Elise Mertens 54e

SW

2/07/17 - 17u25 Bron: Belga

© afp.

Angelique Kerber start maandag zoals verwacht als 's werelds nummer één aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De Duitse behoudt haar leidersplaats op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking en heeft in de stand 115 punten voorsprong op eerste achtervolgster Simona Halep. De Roemeense had de eerste stek kunnen overnemen, maar moest dan wel de finale halen op het WTA-grastoernooi van Eastbourne. Dat lukte niet, Halep werd net als Kerber uitgeschakeld in de kwartfinales.

In de top tien van de ranglijst vallen geen wijzigingen te bespeuren. Na Kerber en Halep volgen de Tsjechische Karolina Pliskova (de toernooiwinnares in Eastbourne), de Amerikaanse Serena Williams en de Oekraïense Elina Svitolina. Bij de eerste twintig tennissters is er slechts één wijziging, Jelena Ostapenko wipt over Kristina Mladenovic naar de dertiende plaats.



Elise Mertens start als hoogst geklasseerde landgenote aan Wimbledon. De Limburgse, die in ronde één op het heilige Londense gras op niemand minder dan 's werelds nummer elf Venus Williams botst, gaat twee plaatsen omhoog op de WTA-ranking en is nu 54e. Kirsten Flipkens zakt van 86 naar 88, Yanina Wickmayer van 95 naar 96. Alison Van Uytvanck blijft 98e en Maryna Zanevska is 119e (-2).



De komende WTA-ranking volgt pas na afloop van Wimbledon en ziet er ongetwijfeld een pak anders uit.