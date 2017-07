Williams "diep bedroefd" door betrokkenheid in dodelijk ongeval

Door: redactie

De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft via haar Facebookpagina voor het eerst gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk waarbij ze begin juni in Florida betrokken was. Williams verklaarde "verslagen en diep bedroefd" te zijn door het overlijden van de 78-jarige man, die als passagier in de auto zat waarmee ze in botsing kwam.