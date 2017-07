Djokovic zakt met toernooizege op zak af richting Wimbledon

Door: redactie

1/07/17 - 17u19

© afp.

Novak Djokovic (ATP 4) heeft het ATP-grastoernooi van Eastbourne (635.660 euro) op zijn naam geschreven. Het Servische topreekshoofd was op het Engelse gras te sterk voor de als tweede geplaatste Fransman Gaël Monfils (ATP 16) en haalde het na 1 uur en 16 minuten met 6-3 en 6-4.

Voor de 30-jarige Djokovic was het al zijn 68e eindzege op het ATP-circuit, zijn tweede dit jaar (na Doha). Leeftijdsgenoot Monfils blijft op zes ATP-toernooizeges steken.



Het Aegon International is het laatste voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Op het heilige Londense gras moet drievoudig winnaar Djokovic in de openingsronde de baan op tegen de Slovaak Martin Klizan en krijgt Monfils de Duitse qualifier Daniel Brands tegenover zich.