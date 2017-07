Familie van slachtoffer auto-ongeval klaagt Venus Williams aan voor nalatigheid

MH

Venus Williams wordt aangeklaagd door de familie van het slachtoffer van het auto-ongeluk op 9 juni. Het gerechtshof van Palm Beach County bevestigt dat de familie van de omgekomen Jerome Barson (78) een klacht heeft ingediend voor nalatigheid.

De politie van Palm Beach Gardens meldde eerder al dat tennisster Venus Williams op 9 juni een ongeluk had veroorzaakt, waarbij Barson zwaargewond raakte. Hij overleed twee weken later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw Linda brak bij de botsing enkele ribben. Volgens de familie van het slachtoffer zou Williams door een rood licht hebben gereden. Williams' advocaat Malcolm Cunningham ontkent dat laatste.



Volgens de politie lag de schuld bij Williams, die geen voorrang verleende op een kruispunt. In de aanklacht staat dat Williams "onachtzaam en roekeloos" reed. Op het moment van het ongeluk had de SUV van de Amerikaanse volgens het politierapport een snelheid van zo'n acht kilometer per uur.



Venus Williams meldde zich gisteren overigens in Londen. Ze doet maandag mee aan het grastoernooi van Wimbledon. Williams is als tiende geplaatst en treft in de eerste ronde onze landgenote Elise Mertens.