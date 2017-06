Novak Djokovic stoomt door naar finale in Eastbourne

Bewerkt door: MH

30/06/17

© reuters.

Novak Djokovic (ATP 4) heeft vandaag op eenvoudige wijze de finale van het grastoernooi van Eastbourne bereikt. De dertigjarige Serviër versloeg de Rus Daniil Medvedev met twee keer 6-4.

© reuters.

De nummer 52 van de wereldranglijst begon zenuwachtig aan de partij tegen Djokovic. De Rus leverde direct zijn opslag in maar herstelde dit knap in de vierde game. Op 4-4 brak Djokovic de service van Medvedev alsnog en serveerde daarna de eerste set eenvoudig uit.



De eerste game in de tweede set, op de service van Medvedev, was wederom een prooi voor de nummer één van de plaatsingslijst in Eastbourne. Op eigen service kwam Djokovic niet in de problemen en zodoende pakte hij zijn derde overwinning op gras dit seizoen.



Djokovic treft in de finale de winnaar van de Franse strijd tussen Richard Gasquet (ATP 27) en Gaël Monfils (ATP 16).