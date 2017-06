Novak Djokovic en Gaël Monfils plaatsen zich voor finale in Eastbourne

Bewerkt door: MH

30/06/17 - 21u34 Bron: Belga

© reuters.

De Serviër Novak Djokovic (ATP 4) ontmoet zondag in de finale van het ATP-toernooi van Eastbourne (gras/635.660 euro) de Fransman Gaël Monfils (ATP 16). Monfils klopte in de tweede halve finale zijn landgenoot Richard Gasquet (ATP 27) na meer dan twee en een halfuur in drie sets (6-2, 6-7 (7/9) en 7-6 (7/4)).