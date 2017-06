Wozniacki en Pliskova spelen finale in Eastbourne

TL

30/06/17 - 15u59 Bron: Belga

© getty.

Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/819.000 dollar).

De Deense versloeg de Britse Heather Watson (WTA 126) in drie sets met 6-2, 3-6 en 7-5. In de finale ontmoet Wozniacki Karolina Pliskova (WTA 3). De Tsjechische staat dankzij het forfait van de Britse Johanna Konta (WTA 7) zonder te spelen in de eindstrijd.



Pliskova heeft in haar carrière al acht WTA-toernooien gewonnen, waarvan twee dit jaar: Brisbane en Doha. Wozniacki gaat op zoek naar haar eerste trofee dit seizoen, na drie verloren finales. De Deense mikt op haar 26e WTA-titel.