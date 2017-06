Pliskova moet niet eens in actie komen en stoot dankzij forfait Konta door naar finale in Eastbourne

DM

30/06/17 - 13u24 Bron: Belga

© getty.

De Britse Johanna Konta (WTA 7) heeft forfait gegeven voor haar halve finale op het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. Ze sukkelt met een rugblessure, drie dagen voor aanvang van Wimbledon.

Konta liep haar rugblessure op in de kwartfinales tegen 's werelds nummer één Angelique Kerber. Dankzij het forfait van Konta staat Karolina Pliskova (WTA 3) zonder te spelen in de eindstrijd in Eastbourne. De Tsjechische heeft in haar carrière al acht WTA-toernooien gewonnen, waarvan twee dit jaar: Brisbane en Doha.



In de finale staat Pliskova tegenover ofwel de Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) ofwel de Britse Heather Watson (WTA 126).