Simona Halep laat eerste plaats op WTA-ranking opnieuw liggen

29/06/17 - 23u50 Bron: Belga

© afp.

Simona Halep (WTA 2) heeft naast de eerste plaats op de wereldranglijst gegrepen.

De Roemeense verloor vanavond in drie sets (5-7, 6-4, 6-1) van Caroline Wozniacki (WTA 6) in de kwartfinale van het grastoernooi van Eastbourne (819.000 dollar). Halep kon bij het bereiken van de finale over Angelique Kerber naar de eerste plaats op de WTA-ranking springen. Kerber, die vandaag ook werd uitgeschakeld in de kwartfinales in Eastbourne door de Britse thuisspeelster Johanna Konta (WTA 7), blijft zo ook volgende week maandag 's werelds nummer één.



Halep greep voor de tweede keer in een maand tijd naast de mogelijkheid om de troon van de WTA-ranking te bestijgen. Ook bij winst in de finale van Roland Garros eerder deze maand had ze haasje-over gespeeld met Kerber. Ze verloor die echter met 4-6, 6-4, 6-3 tegen de Letse revelatie Jelena Ostapenko (WTA 14).



Voormalig nummer één van de wereld Wozniacki speelt vrijdag tegen de Britse Heather Watson (WTA 126) om een plaats in de finale in Eastbourne.