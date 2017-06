Konta maakt einde aan zegereeks van Ostapenko

Bewerkt door: PL

29/06/17 - 17u35 Bron: ANP

Johanna Konta. © photo news.

De Britse Johanna Konta heeft vanmiddag een einde gemaakt aan de zegereeks van Jelena Ostapenko. Konta versloeg de winnares van Roland Garros in de derde ronde van het grastoernooi in Eastbourne. Het werd 7-5, 3-6, 6-4.

Ostapenko zorgde begin deze maand voor een daverende verrassing door als ongeplaatste speelster het grandslamtoernooi in Parijs te winnen. De 20-jarige Letse trok haar vorm deze week in Eastbourne aanvankelijk ook door op gras. Konta bleek in de derde ronde echter net een maatje te groot. De Britse nummer zeven van de wereld besliste de partij bij haar tweede matchpunt, na bijna 2u20' tennissen.



Konta treft in de kwartfinale de nummer één van de wereld, Angelique Kerber. De Duitse ontdeed zich makkelijk van de Spaanse Lara Arruabarrena: 6-2, 6-1.