McEnroe na uitspraken over Serena Williams: "Ik wist niet dat het zoveel ophef zou veroorzaken''

29/06/17 - 10u28 Bron: ANP

John McEnroe had niet verwacht dat zijn opmerkingen over vrouwentennis zoveel los zouden maken. De oud-prof liet zich in aanloop naar Wimbledon ontvallen dat Serena Williams bij de mannen op de wereldranglijst niet hoger zou staan dan plek 700.