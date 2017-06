Wildcard Djokovic opent voorbereiding op Wimbledon met eerste overwinning van het grasseizoen

DM

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Engelse Eastbourne. De Serviër (ATP 4) versloeg in de tweede ronde de Canadees Vasek Pospisil (ATP 75) met 6-4 en 6-3.

Voor Djokovic was het zijn eerste wedstrijd op gras dit seizoen. In de eerste ronde hoefde hij als topreekshoofd niet in actie te komen.



De 30-jarige Djokovic speelt in Eastbourne voor het eerst sinds 2010 een voorbereidingstoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. Hij had zich aanvankelijk niet ingeschreven voor het Aegon International maar aanvaardde toch een wildcard.



Djokovic won Wimbledon drie keer, in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar sneuvelde hij als topreekshoofd en titelhouder in de derde ronde (1/16e finales) tegen de Amerikaan Sam Querrey.



De Serviër werd op Roland Garros in de kwartfinales uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. Daardoor viel 'Nole' voor het eerst sinds 2011 uit de top twee van de ATP-ranking.



In Eastbourne staat Djokovic in de kwartfinales tegenover de winnaar van het Amerikaanse onderonsje tussen Donald Young (ATP 47) en Jared Donaldson (ATP 65).