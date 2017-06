Van voetbal naar tennis: Paolo Maldini (ex-AC Milan) verliest bij debuut op professionele tenniscircuit

SW

De Italiaan Paolo Maldini (49) is er vandaag niet in geslaagd zijn successen op het voetbalveld te herhalen op het professionele tenniscircuit. Aan de zijde van zijn landgenoot Stefano Landonio verloor hij op het Challengertoernooi in het Italiaanse Milaan (gravel/43.000 euro) met tweemaal 6-1 van de Pool Tomasz Bednarek en de Nederlander David Pel in de eerste ronde van het dubbelspel.