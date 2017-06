Steve Darcis sneuvelt in tweede ronde ATP Antalya, ook Thiem verrassend onderuit

XC

27/06/17 - 17u04 Bron: Belga

© belga.

Steve Darcis (ATP-59) is er niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het met 439.005 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Turkse Antalya te plaatsen. In de tweede ronde moest de 33-jarige Luikenaar in 1 uur en 23 minuten met 6-3 en 6-4 de duimen leggen voor het Spaanse derde reekshoofd Fernando Verdasco (ATP-35).