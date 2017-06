Door: redactie

27/06/17 - 15u48 Bron: Belga

© belga.

Kirsten Flipkens en haar Indiase partner Sania Mirza hebben forfait gegeven voor het dubbelspel op het WTA-toernooi van Eastbourne (gras/819.000 dollar).

In de eerste ronde moesten Flipkens en Mirza het opnemen tegen de Letse Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko en de Sloveense Katarina Srebotnik. De reden voor het forfait is niet bekend.



'Flipper' begint volgende week aan Wimbledon, het derde van de vier grandslamtoernooien. Vorig jaar sneuvelde ze in de Britse hoofdstad in de tweede ronde.