Federer en Bencic nemen ook komend jaar samen deel aan Hopman Cup

Door: redactie

27/06/17 - 16u11

Bencic en Federer. © getty.

De Zwitser Roger Federer keert in januari opnieuw terug naar de Australische Hopman Cup aan de zijde van zijn landgenote Belinda Bencic. Dat maakten de organisatoren van het officieuze WK voor gemengde landenploegen vandaag bekend.

De dertigste editie van de Hopman Cup vindt plaats tussen 1 en 7 januari 2018. Tijdens de vorige editie van begin dit jaar waren de drie wedstrijden van het Zwitserse duo telkens volledig uitverkocht. Bovendien woonden toen maar liefst 6.000 supporters een trainingssessie van Federer bij in de Perth Arena. Het was de eerste keer in vijftien jaar dat de achttienvoudige grandslamwinnaar deelnam aan het toernooi.



"Ik ben heel blij om terug aan de Hopman Cup deel te nemen. Ik heb me zowel op als naast het veld enorm geamuseerd", reageerde de 35-jarige Federer, die dit jaar nog de Australian Open won. "De supporters waren fantastisch. Ik kan nog altijd niet geloven dat er zoveel fans opdaagden voor mijn eerste training. Het voelde ongelooflijk om het stadion binnen te stappen", blikt de nummer vijf van de wereld terug op de vorige editie.