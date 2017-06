Elise Mertens uitgeschakeld in Eastbourne door reekshoofd Pavlyuchenkova

DM

26/06/17 - 21u45 Bron: Belga

Elise Mertens (WTA-56) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Eastbourne te plaatsen. In de tweede ronde van het Engelse grastoernooi moest de 21-jarige Limburgse het hoofd buigen voor Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-17).