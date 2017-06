Mertens wint één plaats op WTA-ranking, Van Uytvanck opnieuw in top honderd

YP

26/06/17 - 11u14 Bron: Belga

Elise Mertens blijft de beste Belgische. © belga.

Elise Mertens is op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking van de 57e naar de 56e plaats geklommen.

Mertens blijft een week voor de start van Wimbledon de Belgische nummer een, voor Kirsten Flipkens, die twee plaatsen winst boekt en nu op de 86e plaats staat. Yanina Wickmayer gaat van 92 naar 95, terwijl Alison Van Uytvanck vijf plaatsen vooruitgaat en met een 98e stek opnieuw de top honderd binnenkomt. De 23-jarige Van Uytvanck heeft die sprong voorwaarts te danken aan haar finaleplaats op het ITF-toernooi in Ilkley. Maryna Zanevska klimt van de 119e naar de 117e stek.



In de top vijf van de vrouwenranking zijn er geen wijzigingen. Angelique Kerber blijft aan de leiding met een kleine voorsprong op de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Amerikaanse Serena Williams en de Oekraïense Elina Svitolina vervolledigen de top vijf in het vrouwentennis. Petra Kvitova klimt dankzij haar zege op het WTA-toernooi van Birmingham van de zestiende naar de twaalfde plaats.