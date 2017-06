Goffin behoudt dertiende plaats op wereldranking

YP

David Goffin behoudt op de vandaag gepubliceerde ATP-ranking zijn dertiende plaats. Goffin komt na zijn op Roland Garros opgelopen enkelblessure al enkele weken niet meer in actie en mist daardoor ook Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen dat komende week maandag in de Britse hoofdstad Londen van start gaat. In principe viert hij komende maand zijn rentree op het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (17-23 juli).

Steve Darcis (59) en Arthur De Greef (115) verloren respectievelijk één en twee plaatsen op de ranking. Zij zijn in Londen rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Als voorbereiding is Darcis deze week nog in Antalya aan de slag. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35). De Greef strandde vorige week in de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Todi.



Vier Belgische mannen proberen zich vanaf vandaag/maandag te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ruben Bemelmans (ATP 124), Kimmer Coppejans (ATP 178), Joris De Loore (ATP 197) en Yannick Reuter (ATP 241) treden dan aan in de kwalificaties van het prestigieuze grastoernooi in Londen en moeten drie kwalificatieronden overleven om een ticket voor de hoofdtabel te bemachtigen.



Twaalfde reekshoofd Bemelmans krijgt de Fransman Tristan Lamasine (ATP 196) tegenover zich in de eerste kwalificatieronde, Coppejans treft de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 215). De Loore moet de baan op tegen de Hongaar Attila Balazs (ATP 174) en Reuter kruist de degens met het Franse twintigste reekshoofd Paul-Henri Mathieu (ATP 138).



In de top twintig van de ranking is er één wijziging: de Kroaat Marin Cilic neemt de zesde plaats over van de Canadees Milos Raonic. Titelverdediger Andy Murray mag als nummer een van de wereld starten in zijn thuistoernooi. Op de wereldranglijst wordt hij gevolgd door Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Novak Djokovic en Roger Federer.