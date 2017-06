Sevastova pakt in Mallorca eerste WTA-titel in zeven jaar

XC

De Letse Anastasija Sevastova (WTA 19) heeft het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Het tweede reekshoofd klopte in de finale de Duitse Julia Görges (WTA 54) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-3 na iets minder dan 2 uur en 15 minuten.

Voor de 27-jarige Sevastova, die in de eerste ronde Elise Mertens (WTA 57) had gewipt, was het de tweede WTA-titel in haar carrière, zeven jaar na de eerste. In 2010 was ze in het Portugese Estoril de beste. Nadien bereikte de Letse nog twee keer de finale van een WTA-toernooi, vorig jaar in Boekarest en op Mallorca. Toen verloor ze van Caroline Garcia, gisteren nam ze daarvoor revanche door de Française in de halve finales uit het toernooi te kegelen.