Feliciano Lopez steekt eindzege Queen's op zak

De Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 32) heeft vandaag het ATP-toernooi van Queen's in Londen (gras/1.836.660 euro) gewonnen.

Lopez versloeg in de finale de Kroaat Marin Cilic (ATP 7) met 4-6, 7-6 (7/2) en 7-6 (10/8) na een partij die ruim 2,5 uur duurde.



Voor de 35-jarige Lopez is het de zesde ATP-titel. De 28-jarige Cilic mikte op een achttiende titel, een tweede in Queen's (na 2012).



Cilic, vierde reekshoofd op het Engelse gras, had vijf van de zeven vorige ontmoetingen tegen Lopez gewonnen.



Op de erelijst volgt Lopez de Schot Andy Murray op. Het nummer 1 van de wereld is vijfvoudig winnaar in Queen's maar liet zich dit jaar in de eerste ronde verrassen door de Australiër Jordan Thompson (ATP 90).