Elise Mertens vlot door naar tweede ronde in Eastbourne

25/06/17 - 17u26 Bron: Belga

Elise Mertens. © belga.

Elise Mertens (WTA 57) heeft zich vandaag makkelijk geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/819.000 dollar).

Belgiës hoogst gerangschikte tennisster haalde het na 1 uur en 7 minuten met 6-1 en 6-1 van de Hongaarse Timea Babos (WTA 38). Het was hun tweede onderlinge ontmoeting. In 2015 won Babos in Taiwan met twee keer 6-2.



Mertens neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 17), die vrij was in de eerste ronde. Eind april speelden de twee een eerste keer tegen elkaar op gravel in Moskou in het kader van de Fed Cup. Mertens trok toen met 6-4, 1-6 en 6-2 aan het langste eind.



Kirsten Flipkens (WTA 88) raakte niet door de kwalificaties maar neemt wel deel aan het dubbelspel. 'Flipper' vormt een duo met de Indiase Sania Mirza. Ze treffen in de eerste ronde de Letse Jelena Ostapenko en de Sloveense Katarina Srebotnik. Lees ook Kirsten Flipkens strandt in eerste kwalificatieronde WTA-Eastbourne

Geen eindzege voor Alison Van Uytvanck op TF Ilkley Alison Van Uytvanck (WTA 103) is er dan weer niet in geslaagd de finale van het ITF-toernooi in het Britse Ilkley (gras/100.000 dollar) te winnen.



De Grimbergse moest in de eindstrijd na twee spannende sets buigen voor de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 107). Die haalde het na 1u41 met 7-5 en 7-6 (7/3), Van Uytvanck blijft zo op elf ITF-titels en een WTA-titel (Taipei 2013) steken.



Zaterdag verloor Maryna Zanevska aan de zijde van de Poolse Paula Kania de dubbelfinale tegen de Russinnen Anna Blinkova en Alla Kudryavtseva. Alison Van Uytvanck. © afp.