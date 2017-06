Federer tankt in Halle vertrouwen voor Wimbledon met 92e (!) ATP-zege

DM

25/06/17 - 14u21 Bron: Belga

© ap.

video Roger Federer (ATP 5) heeft voor de negende keer in zijn indrukwekkende carrière het ATP-toernooi in het Duitse Halle op zijn naam geschreven. De Zwitser, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 12). Het werd 6-1 en 6-3 na amper 53 minuten.

Roger Federer, 35, heeft nu 92 titels op zijn erelijst. Dit jaar was hij ook al de beste op de Australian Open, in Indian Wells en Miami. In Halle is Federer met negen titels dé recordhouder. Zijn eerste zege in het Gerry Weber Open dateert van 2003.



Vorig jaar klopte Florian Mayer in de finale in een Duits onderonsje Alexander Zverev. Die laatste versloeg Federer toen in de halve finale. Vrijdag schakelde Federer op zijn beurt titelhouder Mayer uit. Nu heeft hij dus zijn revanche tegen Zverev beet.



Zverev, slechts 20, mikte op een vijfde ATP-titel. Dit seizoen won de Duitser de toernooien van Montpellier, München en Rome.