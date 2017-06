Door: redactie

Yannick Mertens (ATP 267) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/439.005 dollar).

In de tweede kwalificatieronde verloor de 29-jarige Mertens van het Indiase eerste reekshoofd Ramkumar Ramanathan (ATP 221). Het werd 6-3, 6-4 na 1 uur en 9 minuten.



Steve Darcis (ATP 58) hoeft geen kwalificaties te spelen op het Antalya Open. 'Shark' neemt het later op de dag in de eerste ronde op tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 69).