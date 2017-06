Mertens grijpt naast plaats op hoofdtabel Antalya, Darcis na slijtageslag naar tweede ronde

Door: redactie

Steve Darcis (ATP 58) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/439.005 dollar). De 33-jarige Luikenaar was in drie sets te sterk voor de 30-jarige Oezbeek Denis Istomin (ATP 69). Het werd 6-4, 6-7 (5/7) en 6-4 na een gevecht dat 2 uur en 21 minuten duurde.

Het was het vierde onderlinge duel tussen de twee tennissers, Darcis had ook de drie vorige partijen gewonnen.



In de achtste finales botst Steve Darcis op Fernando Verdasco (ATP 34). De Spanjaard is als derde reekshoofd vrij in de openingsronde. Verdasco, leeftijdsgenoot van Darcis, won de twee eerdere ontmoetingen, allebei in 2012.



'Shark' neemt in Turkije ook deel aan het dubbel. Hij vormt een duo met de Fransman Adrian Mannarino.



Mertens niet op hoofdtabel

Yannick Mertens (ATP 267) kon zich niet plaatsen voor de hoofdtabel in Antalya. In de tweede kwalificatieronde verloor de 29-jarige Mertens van het Indiase eerste reekshoofd Ramkumar Ramanathan (ATP 221). Het werd 6-3, 6-4 na 1 uur en 9 minuten.