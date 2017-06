Zverev kijkt Federer in de ogen in finale Halle

DM

Alexander Zverev (ATP 12) heeft zich gekwalificeerd voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle. De Duitser ontmoet zondag in de finale Roger Federer.

Het vierde reekshoofd versloeg de Fransman Richard Gasquet (ATP 30) met 4-6, 6-4 en 6-3.



Het Duitse toptalent staat in de finale tegenover topreekshoofd Roger Federer (ATP 5). De 35-jarige Zwitser, al acht keer winnaar van het Gerry Weber Open in Halle, zette eerder op de dag in zijn halve finale de Rus Karen Khachanov (ATP 38) opzij met 6-4 en 7-6 (7/5).



De finale is een heruitgave van de halve finale van vorig jaar in Halle. Toen won Zverev met 7-6 (7/4), 5-7 en 6-3. Nog in 2016 won Federer op het Masters 1.000 toernooi in Rome (gravel) met 6-3, 7-5 van Zverev.



Roger Federer mikt zondag op een 92e ATP-titel, Zverev gaat voor zijn vijfde toernooiwinst.