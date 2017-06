Julia Goerges is eerste finaliste in Mallorca

XC

24/06/17 - 16u39 Bron: Belga

© afp.

De Duitse Julia Goerges (WTA 54) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). Ze versloeg de Amerikaanse Catherine Bellis (WTA 42) na een uur met 6-1 en 6-1.

Goerges neemt het morgen in het duel om de titel op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 23) of de Letse Anastasija Sevastova (WTA 19). Die laatste, het tweede reekshoofd, had in de eerste ronde Elise Mertens (WTA 557) gewipt.



Julia Goerges, 28, staat voor de zevende keer in een finale. Ze won al twee toernooien, in 2010 in het Oostenrijkse Bad Gastein en in 2011 in het Duitse Stuttgart.